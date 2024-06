Oggi, lunedì 3 giugno, una frana ha provocato due feriti e danneggiato diversi veicoli a Keelung a Taiwan.

Frana travolge nove veicoli a Taiwan

Il crollo è stato segnalato alle 14:28 ora locale, all’ingresso di Beining Road nel parco Chaojing. Due persone sono rimaste coinvolte, mentre tutte le altre presenti sulla scena sono riuscite a mettersi in salvo. I video, diventati ben presto virali, mostrano rocce miste a terra rotolare giù dal pendio come fosse una cascata. In breve tempo la strada si è riempita di massi e alberi.

Il bilancio dei feriti

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco della città di Keelung ha dichiarato che sono stati schiacciati nove veicoli, tra cui due camion e sette macchine. I soccorritori si sono tempestivamente arrampicati sulle macerie per verificare se qualcuno fosse intrappolato. Al momento nessuno è rimasto sepolto. Due uomini di circa 40 anni sono rimasti feriti e sono stati portati in ospedale. Uno di loro ha riportato una lesione alla testa.

Continuano le operazioni di recupero

Le forze dell’ordine di Keelung hanno dichiarato che stanno continuando le operazioni sul posto per assicurarsi che nessuno sia rimasto bloccato tra le lamiere delle auto. La capitale Taipei ha contribuito alle ricerche inviando una squadra di cani da soccorso.