La Cina continua a minacciare Taiwan: circonda l'isola con aerei e navi da guerra

La Cina non ha perso tempo a trasformare le sue minacce contro l'indipendenza di Taiwan in fatti, circondando l'isola con navi da guerra ed aerei per un'esercitazione militare.

Non sono nemmeno passate 24 ore dalle recenti minacce che la Cina ha lanciato a Taiwan, soprattutto ai suoi movimenti separatisti, che si è subito messa all’opera per mostrare i muscoli. Pechino ha infatti circondato l’isola con diverse navi da guerra ed aerei, il tutto fa parte dell’ennesima esercitazione militare che ha più il sapore di un avvertimento.

Taiwan circondata

È chiaro che il nuovo presidente di Taiwan, William Lai, non sia particolarmente simpatico al governo di Pechino. Dopo alcune dichiarazioni minacciose, la Cina ha infatti portato avanti nuove esercitazioni militari nei dintorni dell’isola, che ha definito in passato come dei “seri avvertimenti” per coloro che supportano l’indipendenza del paese.

In questa occasione la Cina ha messo in campo 9 aerei da guerra, 19 navi da battaglia, 16 unità della guardia costiera e infine non sono mancati 35 aerei militari che hanno sorvolato la linea mediana dello Stretto di Taiwan.

Questa nuova operazione, denominata “Spada congiunta 2024-a”, vede per la prima volta l’utilizzo della guardia costiera. Le esercitazioni non vogliono solo spaventare il neoeletto presidente taiwanese, ma anche intimidire le potenze straniere, con un occhio di riguardo verso gli Stati Uniti e l’occidente in generale con cui Taiwan ha nel tempo stabilito dei rapporti.