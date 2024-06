Mosca ha deciso di potenziare le misure di sicurezza per salvaguardare l’incolumità del presidente Vladimir Putin.

Russia incrementa le misure di sicurezza per proteggere Putin

Secondo tre diverse fonti vicine al Cremlino, riportate dal Moscow Times, Putin avrebbe recentemente dimostrato un’accentuata paranoia, scegliendo di indossare il giubbotto antiproiettile in molte delle sue apparizioni pubbliche. Il timore è che possa subire un attentato. Il Cremlino è in “stato di massima allerta per l’invasione dell’Ucraina” hanno affermato i funzionari, aggiungendo che le preoccupazioni sono state alimentate anche dagli attacchi a politici di alto livello in Europa e in Asia.

Gli attentati internazionali

Una funzionario russo ha dichiarato all’agenzia di stampa che “Il Cremlino prende molto sul serio la sicurezza di Vladimir Putin. È protetto da un intero esercito di guardie visibili e invisibili“. Ha inoltre precisato che il leader russo indosserebbe il giubbotto antiproiettile almeno dal 2023. Lo avrebbe fatto su raccomandazione del Servizio di Sicurezza Presidenziale (SBP), un’unità del Servizio di Guardia Federale (UST) che protegge il capo di Stato. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha smentito le voci secondo cui ci sarebbe stata una maggiore attenzione alle misure di sicurezza. Il primo campanello d’allarme, tuttavia, sembra essere stato l’attentato al Primo Ministro giapponese Shinzo Abe nel 2022, seguito poi dall’attacco al premier slovacco Robert Fico del mese scorso.

Le rivelazioni delle fonti

Le fonti citate dal Moscow Times hanno inoltre confermato che Putin ha indossato il giubbotto antiproiettile anche durante un’importante apparizione il 9 maggio sulla Piazza Rossa, quando ha presieduto l’annuale parata militare del Giorno della Vittoria, che commemora il trionfo sovietico sui nazisti nella Seconda Guerra Mondiale.