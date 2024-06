Nelle scorse settimane, aveva fatto discutere il cambio di strategia voluto da Joe Biden riguardo la guerra in Ucraina. Gli Usa hanno, infatti, permesso di utilizzare le proprie armi a Kiev non solo sui propri territori, per difendersi dall’aggressione russa, ma anche di usarle direttamente su suolo nemico. Cambio di strategia ufficializzato negli ultimi giorni e che, secondo media non ufficiali russi, avrebbe già trovato riscontro nella realtà, con le ultime offensive dell’esercito di Kiev.

Russia, primo attacco dell’Ucraina con missili Usa

Dopo la recente autorizzazione concessa ufficialmente da Washington, le forze armate di Kiev avrebbero già effettuato il primo attacco contro la Russia impiegando missili americani. A riferirlo sono stati i canali Telegram russo di esperti militari Dva Majora e Astra. Si tratta di canali di informazione non ufficiali, ma molto letti nel Paese, tanto che Dva Majora conta fino a 700 mila iscritti.

I dettagli dell’offensiva di Kiev in Russia

Secondo quanto raccontato all’interno di questi canali, dove sono state postate anche alcune fotografie in cui si vedono dei mezzi militari in fiamme e una colonna di fumo alzarsi nel cielo, i militari di Kiev avrebbero colpito il sistema di difesa antiaerea nella regione frontaliera di Belgorod. Un ulteriore attacco avrebbe danneggiato una base per le truppe e un’area di stoccaggio di armi pesanti nel distretto di Korochanskiy, ma nessun militare russo sarebbe rimasto ferito.