Lilli Gruber sembrava davvero sorpresa. Mario Monti, a Otto e Mezzo, aveva appena elogiato Giorgia Meloni per il suo incontro con Donald Trump, parlando di un «successo politico» per l’Italia. Ma Gruber non riusciva a nascondere una certa perplessità. Come mai tanto entusiasmo?

Mario Monti e il successo di Meloni: ecco perchè la visita da Trump è stata un successo

Mario Monti, con il suo stile misurato, si affrettava a spiegare: «Un successo per Meloni, ma anche per l’Italia. Ha evitato la trappola dei dazi, non ci è entrata, non trattandone concretamente». Non si era «invischiata» in un terreno minato, un terreno sul quale non aveva potere, insomma. E poi, il punto cruciale: «Ha dimostrato che non era lì per sottrarre potere alla Commissione Europea». Chiarezza, senza troppi giri di parole.

Ma Gruber non era convinta. Tentava di smuovere Monti, forse cercando un’altra lettura della visita, un’ombra più critica. La giornalista cercava di incalzare il suo interlocutore, lanciando la palla a Lina Palmerini, giornalista del Sole 24 Ore. Le chiedeva se non ci fosse, magari, qualcosa di più da dire, qualcosa che mettesse in discussione l’entusiasmo del professore. Ma no, niente da fare, Palmerini, con il suo pragmatismo, non sembrava voler andare contro corrente. Anche lei vedeva nella visita della premier un «successo politico». Non ci si poteva aspettare «risultati pratici», diceva. E la questione si chiudeva lì.

Mario Monti su Meloni: vittoria chiara, ma le risposte non bastano

La nota conduttrice e giornalista Lilli Gruber non poteva fare altro che tornare alla carica con domande sulla premier, ma Monti, ormai, non cedeva. «Sia nel bene che nel male», disse con tono più personale, «la mia visione è un filino meno… Melocentrica della sua». Ed è lì che la discussione si fermava. La giornalista cercava un angolo da cui far partire una riflessione diversa, ma Monti non dava spazio. Era l’ennesima dimostrazione di come l’opinione pubblica, per quanto divisa, finisce sempre per tornare su un punto: Meloni ha vinto la sua sfida, o almeno così sembra. Ma è davvero tutto così chiaro? Se lo chiedono in molti.