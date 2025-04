A partire da domani, le relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina subiranno un nuovo e significativo colpo. In risposta al mancato ritiro delle contromisure da parte di Pechino, come richiesto da Washington, Donald Trump applicherà nuovi dazi che segnano un punto di non ritorno. Questo ennesimo passo nella lunga guerra commerciale tra le due potenze mondiali porta le tariffe a livelli mai visti prima, suscitando preoccupazioni per le ripercussioni sull’economia globale e sulle dinamiche commerciali internazionali.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, commenta i nuovi dazi imposti alla Cina

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha spiegato che il presidente Trump è fermamente convinto che la Cina debba giungere a un accordo commerciale con gli Stati Uniti e ritiene che rispondere ai dazi imposti dagli Usa con misure simili sia un errore. Ha aggiunto che Trump sarebbe molto disponibile se la Cina fosse disposta a negoziare.

Inoltre, la portavoce ha riferito che Trump ha dato istruzioni al suo team per il commercio di elaborare accordi “su misura” con i Paesi interessati a negoziare. Leavitt ha sottolineato che Trump è pronto a negoziare direttamente e che, questa mattina, ha incontrato il suo team per il commercio, indicando loro di trattare singolarmente con ogni Paese interessato a un accordo.

Dazi, Trump rincara la dose contro la Cina: i livelli record delle nuove tariffe

A partire da domani, mercoledì 9 aprile, i dazi sulle merci importate dalla Cina negli Stati Uniti aumenteranno al 104%. Inizialmente, l’economia cinese era stata colpita da una tariffa del 34%, a cui si erano aggiunti i dazi del 20% imposti all’inizio di quest’anno. Alla risposta di Trump, la Cina aveva reagito annunciando un dazio del 34% sui prodotti americani, oltre alle tariffe già in vigore.

“Se gli Stati Uniti insisteranno su questa strada la Cina combatterà fino alla fine“, avrebbe dichiarato un portavoce del ministero del Commercio cinese.

In seguito alla notizia, l’US100 e gli altri future di Wall Street hanno perso valore, riducendo i guadagni precedenti. L’US500 sta scendendo verso la media mobile esponenziale a 200 periodi sul timeframe H1.