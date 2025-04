L’UE ha deciso di sospendere per 90 giorni i dazi imposti sui prodotti americani. La decisione, annunciata dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, è un passo significativo verso la distensione delle relazioni commerciali tra Bruxelles e Washington. La sospensione, che mira a dare spazio alle trattative tra le due parti, riflette la volontà dell’UE di evitare escalation economiche, cercando di risolvere le divergenze in modo negoziale piuttosto che attraverso misure punitive. Ma cosa implica questa decisione per il futuro dei rapporti commerciali tra UE e USA?

I dazi UE sui prodotti americani

Lo scorso mercoledì 9 aprile, i membri dell’Unione Europea avevano ufficialmente approvato l’introduzione di dazi su prodotti americani per un valore complessivo di 21 miliardi di euro. Questi dazi sarebbero stati applicati in tre fasi: una prima tranche, prevista per il 15 aprile, che avrebbe colpito beni per un valore di 3,8 miliardi di euro, seguita da altre due ondate, rispettivamente il 16 maggio e il primo dicembre. Questa misura era stata presa come risposta alle tariffe imposte dagli Stati Uniti sotto la presidenza di Donald Trump.

Tuttavia, nelle ultime ore, c’è stata una svolta improvvisa nella guerra commerciale tra gli Stati Uniti e le altre potenze globali. Donald Trump ha annunciato la sospensione per 90 giorni dei dazi reciproci, che erano entrati in vigore solo pochi giorni fa. Questa decisione riguarda tutti i Paesi coinvolti, ma con un’eccezione significativa: la Cina non beneficerà di questa moratoria e continuerà a subire le tariffe fino al 125% imposte dall’amministrazione Trump.

L’Ue sospende i dazi contro gli Usa per 90 giorni, cosa cambia ora?

Dopo il passo indietro effettuato da Trump, anche l’UE ha deciso di sospendere l’introduzione dei dazi contro gli Stati Uniti imposti dall’amministrazione Trump. La decisione è stata ufficializzata dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. La sospensione, che lascia intatto il quadro delle relazioni economiche, segna un’importante opportunità per riprendere le trattative in un clima di maggiore distensione.