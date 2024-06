Dopo la gravissima aggressione del 15 maggio scorso contro il premier slovacco Robert Fico, un altro episodio di inenarrabile violenza ai danni di un esponente politico europeo si è consumato nelle scorse ore. Questa volta, la sfortunata protagonista dell’evento è stata la prima ministra della Danimarca, Mette Frederiksen.

Danimarca, Mette Frederiksen aggredita a Copenaghen

Sono i caldi giorni delle elezioni europee e i cittadini del Vecchio Continente sono in fermento per capire quale sarà il futuro dell’Ue. In giro per tutta Europa, i politici dei più disparati partiti stanno concludendo le proprie campagne elettorali e non sempre la situazione riesce a rimanere sotto controllo. Nel caso della Danimarca, ieri, si è però sfociato in un episodio di terribile violenza. A farne le spese è stata la prima ministra Mette Frederiksen, aggredita a pugni da un uomo fra le strade di Copenaghen.

Danimarca, Mette Frederiksen aggredita a Copenaghen: l’arresto

La terrificante aggressione è avvenuta nella tarda serata di ieri, nella piazza del mercato Kultorvet. Il colpevole è stato subito arrestato, ma le sue generalità non sono ancora state rese pubbliche. Gli altri leader europei, tra cui anche Giorgia Meloni, hanno fatto sentire la propria vicinanza alla Frederiksen con messaggi di sostegno a mezzo stampa e via social.