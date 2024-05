Zelensky cancella le visite in Spagna e Portogallo: "Si aggrava la situazione in Ucraina"

Il presidente Volodymyr Zelensky ha cancellato le visite che aveva in programma in Spagna e Portogallo la settimana prossima

A febbraio del 2022, nel momento in cui la Russia iniziava ufficialmente il suo attacco all’Ucraina, in pochi potevano immaginare una resistenza così strenua da parte di Kiev. In questi due anni, invece, l’Ucraina ha dimostrato di sapersi ben difendere dalle offensive nemiche, ma ora la situazione si è aggravata. E sarebbe proprio questo, secondo alcune fonti, il motivo per cui Volodymyr Zelensky ha preferito cancellare le sue visite diplomatiche in Spagna e Portogallo previste per la settimana prossima.

Zelensky cancella le visite in Spagna e Portogallo: la notizia

Zelensky avrebbe dovuto presentarsi a Madrid venerdì prossimo per un bilaterale con il premier spagnolo Pedro Sánchez, nel quale sarebbe arrivata la firma su un accordo sulla sicurezza. L’agenzia spagnola Efe ha, però, fatto sapere che il viaggio europeo di Zelensky sarebbe saltato. Il Palazzo della Zarzuela non ha spiegato i motivi della cancellazione della visita, ma altre fonti li descrivono.

Zelensky cancella le visite in Spagna e Portogallo: i motivi

Il numero uno di Kiev, infatti, nel medesimo viaggio, avrebe dovuto fare tappa anche in Portogallo. Anche quella destinazione, però, dovrà attendere perché, secondo la televisione pubblica Rtp, Zelensky non se la sente di lasciare oggi il suo Paese. “Zelensky non si muove a causa dell’aggravarsi della situazione in Ucraina” – spiega il media portoghese riferendosi alla rinnovata pressione russa che si sta concentrando soprattutto su Kharkiv.