Biden torna a supportare Israele: nuovo pacchetto da un miliardo per armi e munizioni

Nonostante la sua recente intenzione di fermare l’invio di aiuti a Israele, sembra che Joe Biden ci abbia ripensato. Il presidente degli Stati Uniti ha infatti annunciato lo stanziamento di un nuovo pacchetto di aiuti che si aggira intorno al miliardo di euro che verrà utilizzato principalmente per l’acquisto di armi e munizioni.

Biden invia nuovi aiuti

L’amministrazione di Joe Biden ha informato ai parlamentari la volontà di inviare un nuovo pacchetto di aiuti a Israele che supera il miliardo di dollari. Questo è quanto riportato da alcuni assistenti del Congresso al Wall Street Journal, che hanno rivelato il tutto con la condizione di restare anonimi. Ma hanno aggiunto anche altri dettagli.

Stando a quanto ribadito, il pacchetto è suddiviso essenzialmente in tre parti, 700 milioni saranno dedicati ad armi e munizioni, 500 milioni riguarderanno invece veicoli tattici e, infine, 60 milioni di dollari verranno utilizzati per l’acquisto di proiettili da mortaio.

Gli assistenti del congresso hanno anche aggiunto che per il momento non c’è ancora una data precisa sull’invio di questi aiuti. Hanno poi specificato che questi nuovi aiuti non fanno parte del pacchetto di aiuti all’estero rinviato più volte ma che infine Joe Biden ha firmato il mese scorso. Quindi non è chiaro se si tratta di un nuovo accordo o di un qualcosa di già esistente.