Vladimir Putin ha parole di elogio nei confronti di Xi Jinping: nei prossimi giorni in viaggio in Cina

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader cinese Xi Jinping si incontreranno presto a Pechino. Il numero uno di Mosca ha anticipato la sua visita in Oriente con un’intervista all’agenzia di stampa ‘Xinhua’, in cui si è lasciato andare a dichirazioni di grande elogio nei confronti di Xi.

Putin parla di Xi Jinping: l’intervista

Putin ha iniziato raccontando come si era svolto, una quindicina di anni fa, il primo incontro con Xi Jinping. “Ci siamo incontrati per la prima volta nel marzo 2010 e da allora ci vediamo e ci telefoniamo regolarmente. Il Presidente Xi ha mantenuto uno stile di comunicazione rispettoso, amichevole, aperto” – ha spiegato il presidente russo. “Ogni incontro non è stato solo un dialogo tra vecchi amici, ma anche un proficuo scambio di opinioni sulle agende bilaterali e internazionali” – ha proseguito ancora.

Putin parla di Xi Jinping: l’elogio

“Questo livello senza precedenti di partnership strategica tra i nostri Paesi ha determinato la mia scelta della Cina come primo Stato da visitare dopo l’insediamento ufficiale come Presidente della Federazione Russa” – sottolinea il presidente russo che poi parla direttamente del suo parigrado – “Il Presidente Xi Jinping è un leader saggio e visionario”.