Un cacciatore di tempeste in Nebraska ha ripreso il momento in cui un enorme tornado ha attraversato un’autostrada. Il video è diventato ben presto virale.

Tornado attraversa l’autostrada in Nebraska

Il gigantesco tornado, che si muoveva ad una velocità di circa 64 km/h, ha attraversato l’Interstate 80 a nord-est di Lincoln, la capitale dello Stato. Sono stati segnalati diversi tornado in tutto il Paese, ma la tempesta più distruttiva si è spostata da un’area prevalentemente rurale verso i sobborghi a nord-ovest di Omaha, una città che conta circa 486mila abitanti. Qui una tromba d’aria ha attraversato la periferia, danneggiando centinaia di case e abbattendosi per chilometri lungo i terreni agricoli e all’interno dei quartieri. Sono stati segnalati alcuni feriti, ma per il momento non sembrano esserci state vittime.

Le immagini della devastazione

In un filmato condiviso da Bryce Shelton, un videografo specializzato nelle riprese di tornado, si vedono chiaramente gli automobilisti accostare al lato dell’autostrada per sfuggire al percorso del colossale tornado. Le foto diffuse sui social media mostrano case gravemente danneggiate e alberi distrutti. Le forze dell’ordine hanno bloccato le strade della zona. L’emittente di Omaha OKETV-TV ha diffuso il video di una donna che veniva portata via da una casa quasi completamente demolita.

La conta dei danni

Centinaia di abitazioni hanno subito ingenti danni, soprattutto nella zona di Elkhorn, nella parte occidentale di Omaha, come dichiarato dal tenente della polizia Neal Bonacci. Le forze dell’ordine e i vigili del fuoco stanno aiutando le persone rimaste intrappolate sono le macerie “Stanno mettendo a punto un piano strategico per una ricerca dettagliata dell’area, a partire dalle proprietà con i danni maggiori” ha spiegato il capo dei vigili del fuoco di Omaha, Kathy Bossman.