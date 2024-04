Il Veneto è stato colpito da una forte perturbazione meteorologica, che ha interessato diversi territori della regione, portando anche il passaggio di un piccolo tornado.

Grandine nel Polesine: strade imbiancate

Nelle prime ore del pomeriggio di oggi, martedì 23 aprile, la Provincia di Rovigo ha subito l’impatto di fenomeni di intensa grandine. Tra le zone colpite, si segnala il territorio compreso tra Adria (Rovigo) e Cavarzere (Venezia), dove è stato avvistato il passaggio di un piccolo tornado.

Paura e fenomeni meteo intensi

La grandine è stata accompagnata da una fitta pioggia, che si è estesa per quasi tutto il Polesine. Nonostante non siano stati segnalati danni significativi, l’intensità dei fenomeni meteorologici ha generato timore tra la popolazione, soprattutto per la velocità con cui si sono verificati.

Comuni polesani colpiti

La grandine ha colpito diversi comuni del Polesine, tra cui Ceregnano e Pettorazza Grimani. Anche nel capoluogo rodigino, alcuni chicchi sono caduti, mentre le temperature sono scese notevolmente al di sotto delle medie primaverili stagionali.

Condizioni meteorologiche avverse

Oltre alla grandine, si sono registrati forti venti e intense precipitazioni piovose, che hanno contribuito a rendere la situazione meteorologica ancora più difficile da affrontare per i residenti della zona.