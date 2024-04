L’attacco missilistico sferrato sabato notte da Teheran ha diviso la comunità internazionale a causa del rischio escalation. I pareri dei Paesi sono diversi e stanno creando una frattura.

Iran-Israele: attacco missilistico e frattura internazionale

L’attacco sferrato dall’Iran su Israele nel corso della notte di sabato 13 aprile non ha prodotto conseguenze particolarmente rilevanti per lo Stato ebraico, ma ha ottenuto delle conseguenze a livello internazionale. L’attacco, infatti, ha inasprito la frattura tra i vari Paesi, che hanno delle posizioni significativamente diverse per quanto riguarda il rischio escalation.

Iran-Israele: le posizioni dei Paesi nel mondo sul rischio escalation

Le posizioni dei Paesi nel mondo sul rischio escalation, come riportato da SkyTg24, sono: