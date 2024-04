Attacco dell'Iran a Israele: "Lancio di missili non riuscito per metà"

Secondo quanto riportato dai media, l'attacco dell'Iran a Israele non è del tutto riuscito

Nel duro attacco dell’Iran a Israele, quasi tutti i missili lanciati da Teheran sono stati intercettati. Molti di loro non sono arrivati a destinazione: i numeri spiegati dal ‘Wall Street Journal‘.

L’Iran contro Israele: i numeri dell’attacco

“Teheran ha lanciato più di 170 droni carichi di esplosivo, circa 120 missili balistici e circa 30 missili da crociera” – così, Israele ha descritto nel dettaglio il lancio di missili avvenuto nelle scorse ore da parte dell’Iran verso Tel Aviv. Importante sottolineare, però, che come hanno spiegato alcuni importanti funzionari statunitensi citati dal ‘Wall Street Journal’: “Per metà i missili balistici dell’Iran contro Israele non sono riusciti nel lancio o sono caduti prima di raggiungere l’obiettivo”.

Iran contro Israele: le restrizioni a Tel Aviv

Nel frattempo, la burrasca sembra essersi per il momento calmata e per questo motivo l’esercito di Israele ha deciso di revocare le restrizioni agli assembramenti con un giorno di anticipo rispetto a quanto era stato previsto sabato scorso. Anche le scuole, secondo quanto appreso, potranno riaprire, ad eccezione che nei villaggi e nelle località vicini al Sud del Libano e alla Striscia di Gaza.