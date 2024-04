Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che l’attacco dell’Iran è stata una “reazione spropositata”, sottolineando che Israele non dovrebbe rispondere.

Attacco Iran a Israele: le parole di Macron

Durante l’attacco dell’Iran contro Israele, la Francia ha “intercettato droni su richiesta della Giordania“. Come riportato dall’Adnkronos, lo ha dichiarato il presidente francese Emmanuel Macron a Bfmtv, parlando dell’attacco. Secondo Macron l’Iran ha risposto “in modo sproporzionato” all’attacco al suo consolato a Damasco, inviando droni e missili a Israele. “La Francia farà di tutto per evitare una escalation in Medioriente” ha dichiarato il presidente francese, sottolineando che cercherà di “convincere Israele a non rispondere” all’attacco subito.

“Abbiamo condannato, siamo intervenuti, faremo di tutto per evitare una escalation” ha assicurato il presidente, convinto che sia necessario “piuttosto isolare l’Iran, aumentare le sanzioni e trovare una via verso la pace nella regione“. Macron ha dichiarato di sperare in una “tregua olimpica” che sospenda il conflitto nella Striscia di Gaza tra Hamas e Israele, ma anche l’aggressione russa dell’Ucraina.

Macron: “Israele si sta difendendo”

“Non possiamo dire che Israele stia attaccando. Israele è stato vittima di un attacco terroristico e si sta difendendo, rispondendo” ha dichiarato Emmanuel Macron, per poi commentare la decisione di accogliere gli atleti israeliani alle Olimpiadi di Parigi 2024 e non quelli russi sottolineando che la situazione “è molto diversa“.

Il presidente ha parlato di un “piano B” e anche di un “piano C” per la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici in caso di preoccupazione per la sicurezza. “Faremo un’analisi in tempo reale” dei rischi, ha sottolineato.