Humza Yousaf, primo ministro scozzese e leader dell’indipendentista Scottish National Party (Snp), ha annunciato le sue dimissioni nel corso di una conferenza stampa a Edimburgo. La decisione giunge dopo la rottura del Bute House Agreement, l’accordo di condivisione del potere del suo partito con i Verdi scozzesi.

Le dimissioni

Afferma Yousaf in conferenza stampa: “Affinché un governo di minoranza possa governare in modo efficace ed efficiente, la fiducia quando si lavora con l’opposizione è chiaramente fondamentale. Non porto rancore verso nessuno. La politica può essere un affare brutale”.

Conclude: ”Tutto ciò mette a dura prova la tua salute fisica e mentale. La tua famiglia soffre al tuo fianco”.

Humza Yousaf è stato primo ministro per 13 mesi.

Chi è Humza Yousaf?

Yousaf, 39 anni, è il primo leader scozzese musulmano. Figlio di immigrati pachistani, ha affermato che resterà nel suo posto di primo ministro fino a quando non sarà designato il suo successore alla guida dell’Snp.

Dichiara in conferenza stampa che non è disposto a cercare il sostegno di altri partiti pur di sopravvivere politicamente, per non mettere in discussione i propri valori e principi. Ha affermato inoltre che “continuerà a difendere i diritti e le voci di coloro che spesso non vengono ascoltati”.