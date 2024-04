Mint Butterfield, figlia 16enne di due miliardari della Silicon Valley, è stata trovata a San Francisco, all’interno di un furgone, insieme a un amico 26enne.

Il ritrovamento della ragazza

Gli inquirenti avevano saputo che Butterfield si frequentava con un certo Christopher ‘Kio’ Dizefalo, un 26enne conosciuto per guidare un furgone bianco. La ragazza è stata trovata, illesa, proprio all’interno di quel furgone in compagnia del 26enne. Aveva deciso volontariamente di fuggire di casa. In passato aveva avuto problemi di abuso di farmaci e aveva manifestato intenzioni suicide.

Dizefalo si trova ora rinchiuso nel carcere della contea di Marin, con una cauzione fissata a 50.000 dollari.

Chi è Mint Butterfield?

Mint Butterfield non è una 16enne qualunque e la sua scomparsa aveva mobilitato il mondo virtuale.

Suo padre, Stewart Butterfield, è il fondatore della piattaforma online di messaggistica Slack, ceduta nel 2021 per 28 miliardi di dollari. Invece la madre, Caterina Fake, nel 2004 ha fondato la piattaforma Flickr, un sito in cui gli utenti possono condividere foto. Sito che poi è stato venduto a Yahoo.