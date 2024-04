Le forti precipitazioni e il maltempo hanno portato al crollo della diga con il fango che ha travolto una buona parte della città di Nairobi generando molti morti e dispersi.

Il drammatico incidente avvenuto in Kenya

Da marzo, le piogge torrenziali stanno devastando il Paese provocando oltre 100 vittime e costringendo altre migliaia di persone ad abbandonare le proprie case.

Al momento, il primo bilancio, in merito al tragico evento accaduto, stimato è di decine di vittime. Pare, infatti, che per ora siano 42 i morti a seguito del crollo della diga.

Le parole del governatore di Nakuru, Susan Kihika

Difficile riuscire a raggiungere Mai Mahiu, una cinquantina di chilometri a nord della capitale Nairobi, poiché parte della strada è stata tagliata fuori dalle recenti forti piogge:

«Quarantadue è una stima prudente. Ci sono ancora molte persone sepolte nel fango, stiamo lavorando per il loro recupero».

Il grave problema delle inondazioni in Kenya

Come riferisce l’emittente Citizen Tv, il portavoce del governo Isaac Mwaura, ha dichiarato che le inondazioni hanno causato lo sfollamento di più di 24 mila famiglie, per un totale di circa 131 mila persone.

La situazioni non si arresterà in tempi brevi: i meteorologi nazionali prevedono che le piogge in Kenya proseguiranno per buona parte del mese di maggio.