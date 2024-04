Roberto Vannacci risponde al Pd indossando una maglietta con stampata la grafica lanciata nei giorni scorsi sui social dal Pd, con la foto del generale sbarrata dall’imperativo ‘Ignoralo‘.

L’immagine è rilanciata dai profili social della Lega, con cui Vannacci si candida per le Europee:

Non tarda la replica della segretaria del Pd Elly Schlein, rilasciata a Metropolis sui canali Gedi:

«Di fronte a ogni bestialità che sentiremo dire da Vannacci e da Salvini risponderemo con proposte di più uguaglianza e più rispetto dei diritti . Le cose che abbiamo sentito in questi giorni ci riportano indietro di 40 anni ».

Dopo l’annuncio della sua candidatura alle Europee con la Lega, il Partito democratico ha pubblicato una foto del generale Vannacci, su X, con scritto:

«Non faremo il suo nome. Non gli faremo il favore di rilanciare i suoi deliri, le sue frasi schifose, la vergogna che rappresenta per tutte le donne e gli uomini in divisa. Proteggiamoci dalle sue parole d’odio. Compiamo un gesto di difesa del dibattito pubblico. Ignoriamolo».