La Nato speranzosa nei confronti dell'Ucraina: secondo Bauer può ancora vincere

Nonostante le recenti difficoltà che l’Ucraina sta affrontando sul campo di battaglia, sembra che la Nato sia speranzosa per il futuro del paese. Stando alle recenti dichiarazioni di Rob Bauer, il presidente del Comitato militare della Nato, non è ancora troppo tardi per permettere alle forze di Kiev di ottenere una vittoria.

L’Ucraina può ancora vincere

Le recenti notizie che riguardano l’Ucraina non sembrano dipingere un quadro ottimale per quanto riguarda le forze di Kiev. Nonostante ciò, secondo la Nato il paese non è ancora pronto alla sconfitta e, anzi, è ancora in grado di raggiungere una vittoria. Sembra esserne praticamente certo Rob Bauer, il presidente del Comitato militare della Nato.

Durante il suo discorso di apertura in occasione dell’incontro della Comitato militare nella sessione dei Capi di Stato Maggiore della Difesa, ha tenuto a sottolineare come l’Ucraina abbia dimostrato più volte di poter ottenere successi ritenuti impossibili sul campo di battaglia. Per questo motivo, è certo che le forze di Kiev possano fare qualsiasi cosa.

Ma Bauer ha poi aggiunto che per rendere la vittoria dell’Ucraina una realtà, Kiev ha bisogno dell’aiuto della Nato, aggiungendo che tale supporto sta arrivando. Il presidente del Comitato militare della Nato ha poi concluso ribadendo come la libertà del paese “Non può, non deve e non morirà“.