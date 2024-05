Giorgia Meloni, nel suo intervento al forum de La Verità a Milano, ha parlato della situazione in Campania e delle parole di Vincenzo De Luca nei confronti di don Patriciello.

Meloni su De Luca: “Una mancanza di rispetto”

Giorgia Meloni, intervenendo al forum de La Verità a Milano, ha dichiarato di essere orgogliosa del lavoro a Caivano, del fatto che dopo eventi brutti che hanno segnato Parco Verde, lo Stato non si sia voltato dall’altra parte. “Lo stiamo facendo con molta serietà e con molta costanza. Era una scommessa” ha dichiarato la premier.

“La camorra ha iniziato a fare le sue stese. Lo Stato non ha indietreggiato ed è anche merito di don Maurizio Patriciello” ha aggiunto, definendo “vergognose” le parole usate da De Luca nei confronti di don Patriciello, che è sotto scorta. “Deriderlo è, secondo me, un segnale spaventoso ma anche una mancanza di rispetto verso tutte le forze di polizia e il privato che stanno cercando di dare risposte che De Luca negli anni non ha voluto o saputo dare” ha dichiarato la Meloni.

Meloni: “De Luca faccia meno dirette e risolva i problemi”

Giorgia Meloni ha spiegato che secondo lei il governatore della Campania stia esagerando con le sue dichiarazioni ad effetto “per coprire le sue colpevolezze”. “De Luca deride ogni giorno il suo lavoro ma penso che sia un lavoro straordinario. Se si fosse fatta qualche diretta Facebook in meno, qualche soluzione al problema sarebbe potuta arrivare sul territorio” ha aggiunto Giorgia Meloni.