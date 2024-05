Il segretario di Sinistra Italia, Nicola Fratoianni, ha incontrato Ilaria Salis nel carcere di Budapest, dove la donna è detenuta da più di un anno.

Incontro tra Nicola Fratoianni e Ilaria Salis

Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italia, ha incontrato Ilaria Salis nel carcere di Budapest. “Sono a Budapest, e quello che vedete alle mie spalle è il carcere dove da 16 mesi è rinchiusa in attesa del processo Ilaria Salis e da dove sono appena uscito, dopo averla incontrata finalmente. Non avevo mai avuto occasione di sentirla, di vederla, di parlarle” ha raccontato sui social network.

I due hanno parlato per un’ora, soprattutto della candidatura della donna alle elezioni europee. Fratoianni ha spiegato che ha cercato di raccontarle della campagna elettorale che va avanti in Italia, per la prima volta con una candidata e capolista che non può materialmente essere presente. “La sta facendo suo padre, la stanno facendo in tanti e tante al suo posto” ha aggiunto.

Budapest, Fratoianni incontra Ilaria Salis: “Proiettata sul suo futuro fuori dal carcere”

“Ho trovato una ragazza molto proiettata sul domani, sul futuro, sul suo futuro fuori dal carcere e sulla possibilità di far sì che questa possibilità, di essere parlamentare europea di Alleanza Verdi Sinistra, sia un’occasione per continuare a fare politica e occuparsi delle persone più deboli, e dei diritti di tutti e tutte in Italia e in Europa, e di poterlo fare anche da un’altra prospettiva, con altri strumenti come quelli di una parlamentare europea” ha dichiarato Fratoianni, sottolineando di voler lavorare duramente per aiutare Ilaria Salis ad uscire da quella cella.

“Mi auguro che il governo trovi le modalità per garantire a Ilaria Salis di poter esercitare il suo diritto di voto, lo chiediamo con grande forza” ha aggiunto Fratoianni.