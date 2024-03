Il parlamentare dell’Alleanza Verdi Sinistra, Nicola Fratoianni, ha lanciato un’insolita proposta alla leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, nel corso della sua missione in Medio Oriente. Attraverso il suo diario online, Fratoianni ha espresso la sua disponibilità a organizzare un’altra visita guidata, stavolta per Meloni e i suoi ministri, nei territori interessati dal conflitto.

Gli incontri al Cairo e il diario online

Durante la sua permanenza al Cairo, Fratoianni ha incontrato rappresentanti della Lega Araba e della Mezzaluna Rossa, oltre a visitare l’ospedale italiano della capitale egiziana, insieme ad altri parlamentari di varie fazioni politiche italiane, associazioni pacifiste e Ong. Nel suo diario online, Fratoianni ha commentato le recenti polemiche sulla missione a Rafah, criticando l’atteggiamento della destra che ha deriso l’evento definendolo una “gita” in cui lui avrebbe fatto da capo-comitiva. Tuttavia, anziché rispondere con una polemica, Fratoianni ha accettato la sfida e proposto a Meloni di unirsi a lui in una nuova visita, per vedere direttamente la situazione a Gaza e comprendere la gravità della situazione.

La necessità di fermare la violenza

Fratoianni ha sottolineato l’importanza di ascoltare i cooperanti sul campo e di testimoniare di persona il destino degli aiuti inviati alla regione. Ha poi ribadito la necessità di attivare ogni forma di pressione, incluso l’eventuale ricorso a sanzioni, per fermare la violenza in corso. Secondo il parlamentare, non c’è più tempo da perdere di fronte alla crisi umanitaria che affligge la zona.