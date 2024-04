La decisione di Vittorio Sgarbi coglie di sorpresa molti nel centrodestra, considerando le pressioni esercitate per le sue dimissioni dal governo.

« Non si danno ricompense . Qui servono voti e io li porterò : spero di correre nel Nord Est, dove nel ’99 conquistai 100 mila preferenze. La candidatura a Bruxelles è un tema su cui potremo discutere. Oggi vado a capire quale è la circoscrizione scelta per me».

Sgarbi rivela di aver discusso la possibilità di una sua candidatura con la premier Giorgia Meloni e con Ignazio La Russa.

«Io ho chiesto il Nord-est. Perché sono di Ferrara, eletto al parlamento europeo lì nel 1999, sono stato sovrintendente a Venezia. Ho firmato per ora, non ho posto condizioni, non è escluso che mi chiedano più circoscrizioni».