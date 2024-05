In corso interlocuzioni tra i tecnici di palazzo Chigi e Quirinale sulle bozze dei decreti legge in preparazione dal governo Meloni

Il Consiglio dei ministri ha in programma di varare cinque o sei provvedimenti nelle prossime settimane: la raffica di decreti è al centro di interlocuzioni tra i tecnici di Palazzo Chigi e Quirinale.

Sono in corso consultazioni tra i tecnici di Palazzo Chigi e il Quirinale in merito alle bozze dei decreti legge che il governo Meloni intende presentare nelle prossime settimane.

Il prossimo consiglio dei ministri, previsto per mercoledì, dovrebbe discutere il decreto “salva-casa” proposto da Matteo Salvini. Inoltre, nei giorni scorsi, c’è stato un intenso scambio su un altro provvedimento, il decreto agricoltura del ministro Lollobrigida, modificato in seguito ai contatti con il Quirinale.

In merito ai dubbi sul decreto Agricoltura si sottolineò:

«Il compito del Quirinale non è di mera ratifica ma quello di offrire con le sue osservazioni un concreto supporto».

Secondo le ultime indiscrezioni, in queste ore, sarebbero in corso delle interlocuzioni in merito a sei decreti in arrivo nelle prossime settimane.

La decisione del Presidente della Repubblica sui decreti legge

Nessuno scontro ma dal Quirinale si informa che come sempre, in Sergio Mattarella c’è “doverosamente una costante attenzione alle effettive ragioni di urgenza che sono alla base dei decreti”.

Tale precisazione perché, in passato, il presidente Mattarella aveva espresso perplessità sull’uso eccessivo della decretazione d’urgenza, sottolineando l’importanza di un’adeguata valutazione delle reali necessità alla base dei decreti.