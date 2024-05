Quest'anno per la commemorazione della festa dei lavoratori è stata scelta la città del Friuli Venezia Giulia: Montefalcone

La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per celebrare il Primo Maggio è partita questa mattina a Monfalcone, dedicata all’Europa e all’importanza di costruire un continente di pace, lavoro e giustizia sociale.

Primo maggio a Monfalcone: Cgil, Cisl, Uil insieme per la manifestazione

I segretari generali dei tre sindacati, Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, si sono uniti in piazza della Repubblica per guidare la commemorazione, rinnovando l’impegno per i diritti dei lavoratori.

Monfalcone, nel Friuli Venezia Giulia, ha ospitato l’evento vent’anni dopo la storica manifestazione del 2004 a Gorizia, che coincideva con l’ingresso di dieci nuovi paesi nell’Unione Europea. Sul palco, i rappresentanti sindacali hanno espresso la necessità di affrontare le sfide socioeconomiche in Europa, promuovendo politiche di inclusione e solidarietà.

La manifestazione del Primo Maggio: Cgil, Cisl, Uil a Monfalcone

La giornata non è dedicata solo alla festa, ma è di mobilitazione per porre fine agli incidenti sul lavoro e migliorare le condizioni dei lavoratori. Bombardieri ha sottolineato la necessità di misure strutturali per affrontare le questioni salariali e pensionistiche, criticando gli spot elettorali e ribadendo l’importanza di aumentare i salari e rinnovare i contratti.

Sbarra ha accolto positivamente alcune misure del governo, come il sostegno all’occupazione stabile e il bonus erogato a gennaio, ma ha sottolineato la necessità di fare di più, aumentando i salari, riducendo le tasse e investendo nell’istruzione e nell’innovazione.

La manifestazione vuole sottolineare l’importanza del dialogo e del confronto tra sindacati e governo per affrontare le sfide socioeconomiche in Europa e migliorare le condizioni dei lavoratori italiani.