Incidente ad Attimis: precipita lungo la scarpata con un escavatore

Un incidente si è verificato questa mattina, mercoledì 1 maggio, ad Attimis, nei pressi della zona industriale. Un uomo di 63 anni si è ferito in modo serio, precipitando lungo la scarpata con un escavatore. Per cause ancora da accertare, l’uomo ha perso il controllo del mezzo ed è precipitato. Per fortuna l’escavatore è solo scivolato lungo la parte scoscesa, senza ribaltarsi.

Il 63enne ha riportato qualche trauma, ma è sempre rimasto cosciente. Sul posto i tecnici del Soccorso alpino della stazione di Udine, i vigili del fuoco di Cividale, i carabinieri, il personale medico e l’elisoccorso regionale. L’intervento è durato dalle 11 alle 12.30 e l’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in codice giallo.