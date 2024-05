Un’automobile ha sfondato la vetrata di un minimarket a Nizza Millefonti, in provincia di Torino. Lo schianto si è verificato in via Genova.

Incidente a Nizza Millefonti: auto sfonda vetrata di un minimarket

Un brutto incidente si è verificato a Nizza Millefonti, in provincia di Torino, più precisamente in via Genova, all’angolo con via Testona. Un’automobile ha sfondato la vetrata di un minimarket alimentare, in conseguenza a un incidente stradale avvenuto intorno alle 15.20 di oggi, mercoledì 1 maggio. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente a Nizza Millefonti: due feriti

A scontrarsi sono state una Lancia Y e un Jeep Cherokee. A bordo della prima era presente solo il conducente, mentre a bordo della seconda si trovavano quattro persone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate al CTO in codice verde. Sul posto si è recata la polizia municipale, per effettuare tutti i rilievi del caso.