Un grave incidente stradale ha portato al decesso di molte persone, con un bilancio di 25 vittime e 13 feriti.

Incidente sulle strade: bus turistico cade in burrone, numerosi morti e feriti

L’autobus turistico, che trasportava circa cinquanta persone, si è ribaltato lungo una strada di montagna domenica sera, precipitando in un burrone profondo 300 metri e finendo tragicamente nel fiume. Le operazioni di soccorso sono state estremamente difficili a causa della zona impervia.

L’incidente si è verificato intorno alle 22:10 ora locale sull’autostrada per Celendin, nel dipartimento di Cajamarca in Perù, come riferito dal capo della polizia della provincia di Celendin, Hugo Uriarte. La città di Celendin ha annunciato tre giorni di lutto in seguito alla tragedia.

Il procuratore della regione ha dichiarato che le informazioni sono ancora in fase di raccolta, poiché l’incidente è avvenuto di notte su una strada accidentata e non asfaltata.

L’autobus, partito con 35 passeggeri a bordo, ha raccolto più viaggiatori lungo il percorso.

Jaime Herrera, capo delle comunicazioni della provincia di Celendin, ha riferito che l’autobus è finito nel fiume Sendamal, lasciando intendere che diversi passeggeri potrebbero essere stati travolti dalla corrente. Alcuni sopravvissuti, incluso l’autista, hanno riportato ferite gravi e sono stati trasportati negli ospedali di Celendin e Cajamarca.

Le autorità stanno conducendo indagini per determinare la causa esatta dell’incidente, raccogliendo informazioni dai sopravvissuti.