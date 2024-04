Incidente sul lavoro a Milano: operaio di 18 anni precipita in cantiere

Un operaio di soli 18 anni è ricoverato in gravi condizioni al San Raffaele di Milano, dopo essere caduto nel cavedio di un cantiere mentre stava lavorando. La tragedia a pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori, ha scatenato di nuovo i sindacati.

A pochi giorni dalla Festa dei Lavoratori e dei loro diritti, un nuovo incidente sul lavoro ha scosso l’opinione pubblica e indignato i sindacati che si sono mobilitati nuovamente per chiedere maggiori misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, specialmente in quelli più pericolosi.

Ad esempio nei cantieri ed è proprio in un cantiere di Milano che un’operaio 18enne è precipitato nel pomeriggio di venerdì 26 aprile per cause ancora in corso di accertamento.

Il ragazzo stava lavorando in via Senato, alla ristrutturazione di un edificio situato nei pressi del centro della città, quando improvvisamente è precipitato da un’altezza di 10 metri, impattando al suolo violentemente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 per trasportarlo in ospedale in codice rosso, con importanti traumi alla testa. Ora si trova intubato al San Raffaele.

Incidente sul lavoro a Milano: la complessità delle operazioni di soccorso

Non è chiaro come il 18enne, di origini albanesi, sia caduto e se in quel momento ci fossero altre persone con lui. Questi e altri aspetti verranno chiariti nel corso delle indagini.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118, sono giunti gli agenti della polizia locale per i rilievi e anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

E proprio sulla sicurezza si stanno concentrando le autorità, cercando di capire se fosse tutto a norma e se le precauzioni per lavorare a quell’altezza fossero state adottate.