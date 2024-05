Paola Barale, che dal 9 maggio torna a teatro con Tris di Cuori, rivela al settimanale Chi il suo pensiero sui rapporti d’amore e sul delicato tema del tradimento.

Le parole di Paola Barale sull’amore

Paola Barale è tornata sulle scene con Tris di Cuori, commedia in cui interpreta una donna con due mariti: l’attrice ha ammesso che se avesse due mariti metterebbe al corrente le due parti per essere più onesta possibile.

Sul tradimento invece, afferma:

«Arrivare a una relazione dove c’è talmente tanta fiducia che, se ti si sposta un po’ lo sguardo, non cambia niente. Il piacere c’è, esiste, ma perché devi negare che puoi provare un certo tipo di attrazione verso uno che non è il tuo compagno? Poi, per come sono fatta io, fino a quando sono stata innamorata non ho mai tradito, l’ho fatto, mi è capitato al capolinea della storia».

Paola Barale e le relazioni oggi: single

Dopo la lunga storia con Raz Degan nessuna storia importante per Paola Barale e, tornando a parlare dell’amore, sostiene:

«Da quando non sono fidanzata mi accorgo che è pieno di “boni”, non so se ce ne sono di più o sono io che ho lo sguardo più attento. Ma un bel quadro, un bel tramonto ti attraggono, la bellezza, non soltanto fisica, nutre, quando hai una connessione, ma perché te la devi negare?».

Paola Barale è single e manda una frecciata ai suoi ex:

«Sono cambiata profondamente e l’ho fatto a cinquant’anni, mai avrei pensato di ritrovarmi così: single e felice». Quello di cui io sono veramente grata ai miei ex compagni, senza fare nomi, perché a qualcuno sono ben più grata che ad altri, è che grazie a loro ho imparato a capire quanto sto bene da sola».

Cosa ha imparato Paola Barale da Tris di cuori?

Paola Barale dal suo ultimo lavoro rivela un’importante dettaglio sull’amore: