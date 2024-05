Damiano Carrara potrebbe essere stato fatto fuori da Bake Off Italia. Secondo alcune voci di corridoio, il famoso pasticcere sarebbe stato messo alla porta da Benedetta Parodi a causa di quanto successo con i Caressa a Pechino Express.

Damiano Carrara fuori da Bake Off: c’entrano i Caressa

Grazie a Bake Off Italia, Damiano Carrara e Benedetta Parodi hanno dato vita ad una bellissima amicizia. Eppure, dopo l’ultima edizione di Pechino Express il loro rapporto potrebbe essersi incrinato. Il motivo? Carrara ha partecipato con il fratello e insieme hanno eliminato la coppia dei Caressa, formata da Fabio ed Eleonora, ossia marito e figlia della Parodi.

La frecciatina di Benedetta Parodi a Damiano Carrara

Durante la sua avventura a Pechino Express è stato spesso criticato dai fan per la sua eccessiva competitività. La stessa Benedetta, dopo l’eliminazione dei Caressa, ha lanciato una frecciatina al collega di Bake Off. Via social, ha dichiarato:

“Quando partono per Pechino non si sa nulla di loro, non hanno il telefono, immagini solo le avventure che stanno vivendo. Un programma come questo fa uscire veramente come sono le persone, Leo forte e dolce come speravo, Fabio viscerale”.

La Parodi non ha fatto il nome di Damiano, ma secondo i fan tra i complimenti ai suoi famiglia si coglie anche una frecciatina a Carrara.

Carrara fuori da Bake Off? Il gesto di Benedetta

Dopo la frecciatina, i fan hanno notato un altro gesto che sembra confermare la cacciata di Damiano da Bake Off. Benedetta si è immortalata dietro le quinte del programma senza Carrara. Possibile che a causa di quanto accaduto con i Caressa a Pechino Express sia stato fatto fuori? Secondo alcune indiscrezioni sì.