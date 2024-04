Polemica sui social dopo l’ultima puntata di Pechino Express. I telespettatori non hanno gradito diversi atteggiamenti dei concorrenti, compresa l’eliminazione de I Caressa, per volere dei Pasticceri.

Pechino Express: scoppia la polemica dopo la puntata

Al termine della puntata di Pechino Express dell’11 aprile 2024, sui social è scoppiata la polemica. I telespettatori non hanno gradito diversi aspetti della diretta, compresa l’eliminazione de I Caressa, coppia formata da Fabio e sua figlia Eleonora, voluta dai Pasticceri, ossia Damiano Carrara e suo fratello Massimiliano. La loro cacciata, però, è stato uno dei motivi per cui è scoppiata la polemica. Sui social si legge: “Damiano il più infame di tutte le edizioni“, oppure “Damiano insopportabile dalla prima puntata e si conferma tale. Una pessima persona“.

Pechino Express: polemica dopo la puntata

Oltre all’eliminazione de I Caressa, i fan di Pechino Express non hanno apprezzato l’atteggiamento che Artem dei Fratm ha avuto con Megan delle Ballerine. I due, messi insieme dal conduttore Costantino Della Gherardesca per una prova in Laos, non sono riusciti a trovare un equilibrio. Lei ha lamentato l’eccessiva freddezza da parte dell’attore, che è arrivato a chiedere di dormire separati per rispetto verso la moglie. Megan è finita più volte in lacrime. Sui social sono arrivati diversi commenti contro Artem: “Stasera non riesco neanche a guardarmi la puntata per quanto trovo vomitevole il comportamento di Artem“, oppure “Artem, ma che è Medioevo Express?“.

Pechino Express: caos infinito dopo la puntata

Un altro momento sgradevole dell’ultima puntata di Pechino Express ha visto al centro della scena le Ballerine (Megan e Maddalena) e la coppia Italia-Argentina (Antonella Fiordelisi ed Estefania Bernal). Queste ultime sono state penalizzate dalle prime due ed è scoppiato il caos. “Siete delle st****! Fatevelo dire, davvero. Vomitate tanto!“, hanno tuonato Antonella ed Estefania. Poi, non contente hanno provato a rubare il passaggio alle Ballerine. Sui social si legge: “Mamma mia che vergogna Italia-Argentina“.