Nella mattina di oggi, sabato 7 ottobre, Sky ha finalmente svelato tutti i concorrenti di Pechino Express 2024: ecco dunque il cast al completo.

Chi saranno i concorrenti di Pechino Express 2024: tutte le coppie

Il format rimarrà sostanzialmente inviariato: anche in questa edizione dell’adventure show i partecipanti si sfideranno divisi in coppie per riuscire a raggiungere il traguardo finale, costretti ad elemosinare passaggi e alloggi agli abitanti del posto. La rotta quest’anno sarà quella “del Dragone” e si snoderà tra Vietnamn del Nord, Laos e Sri Lanka. Qui la lista dei concorrenti:

Fabio ed Eleonora Caressa

Damiano e Massimiliano Carrara

Artem e Antonio Orefice

Paolo Cevoli ed Elisabetta Garuffi

Nancy Brilli e Pierluigi Iorio

Kristian Ghedina e Francesca Piccinini

Maddalena Corvaglia e Barbara Petrillo

Estefania Bernal e Antonella Fiordelisi

I presentatori di Pechino Express 2024 e quando andrà in onda

Ancora una volta ad accompagnare i partecipanti in questa emozionante avventura sarà Costantino della Gherardesca, affiancato dall’inviato speciale Fru dei The Jackal. Dice invece addio alla trasmissione, per ora, Enzo Miccio. Almeno per il momento Sky non ha ufficializzato una data di inizio per il programma. che dovrebbe comunque essere trasmesso su Sky Uno nel corso della prossima primavera.