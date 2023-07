Enzo Miccio è considerato il migliore nel suo lavoro. Il celebre wedding planner ha organizzato i matrimoni più chiacchierati degli ultimi anni. Il da poco 52enne è una vera e propria pietra miliare di questa professione qui in Italia. Enzo ha confessato al Corriere della sera: “Quando ho iniziato io, negli anni Novanta, in Italia ‘wedding planner’ non lo sapeva pronunciare nessuno. A lungo ho pensato di essermi lanciato in questo mondo per caso, ma non è vero: rimettendo in fila le immagini della mia infanzia mi sono reso conto di aver sempre avuto dentro questa scintilla”.

Enzo Miccio è al momento single

Coe informa Today, da circa un anno e mezzo Enzo Miccio è single. Il wedding planner deciso di non diventare genitore, nonostante a gennaio 2022, nel corso di un’intervista a Silvia Toffanin, avesse parlato del compagno Laurent e del desiderio di diventare papà. Tuttavia, sembra che Enzo abbia fatto un passo indietro.

Una responsabilità troppo grande

Miccio ha spiegato come nel decidere di avere un figlio subentri una responsabilità troppo grande: “Mi sono posto molte domande – ha detto – e alla fine sono arrivato a fare una rinuncia: non diventerò padre. Ma con questo non condanno e non giudico chi invece lo vuole diventare”.