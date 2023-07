Sembrano oramai esserci pochi dubbi sulla fine della relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Il cantante e la ballerina, conosciutisi ad Amici, non hanno mai confermato la rottura, ma non ce ne sarebbe bisogno, visti alcuni dettagli che i due hanno reso noti nel corso di alcune interviste. Tutto fa capire come Giulia e Sangiovanni abbiano deciso di prendere strade diverse nella vita. Se da una parte Gulia ha dichiarato di stare vivendo un “periodo buio” (cosa peraltro confermata da Raffaella Mennoia), nel corso di un’intervista a Cosmopolitan, Sangiovanni ha fatto intendere molto bene che la ballerina non sia più la sua ragazza.

Sangiovanni, addio a Giulia Stabile? L’indiscrezione

Oramai sono davvero pochi i dubbi circa la fine della relazione tra Sangiovanni e Giulia Stabile. Secondo un’indiscrezione riportata da Today sarebbe stato il cantante a fare il primo passo e a spingere per la fine della storia d’amore. A margine di un evento di Radio Italia Live, Sangiovanni ha affermato cosa vorrebbe avere con sé se finisse il mondo: “Una chitarra, un microfono, un computer, tante cose, troppe cose… Tutto ciò che mi serve per fare musica e una ragazza che mi faccia scrivere tutta la musica del mondo”.

Alla ricerca di una nuova fiamma?

Pensiamo che non ci sia bisogno di specificare che la “ragazza” di cui è alla ricerca Sangiovanni, molto probabilmente non è Giulia Stabile, altrimenti l’avrebbe quantomeno nominata. Molto probabilmente il cantante ha romanticamente bisogno di una musa ispiratrice, di un nuovo amore che lo ispiri e chissà che il suo cuore non stia battendo già per un’altra…