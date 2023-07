La cantante di Solarolo si è esibita ieri sera in Piazza San Marco, ma non tutto è andato come previsto.

Non si può certo dire che il concerto che ieri sera Laura Pausini ha tenuto in Piazza San Marco a Venezia sia andato secondo i piani: la pioggia ha imperversato per gran parte della serata sulla città veneta, causando più di qualche disagio.

Laura Pausini canta sotto la pioggia a Venezia

Sono stati in centinaia i fan accorsi ieri sera in Piazza San Marco a Venezia per vedere il loro idolo esibirsi dal vivo in occasione di uno dei primi live organizzati per festeggiare 30 onorati anni di carriera.

L’atmosfera di festa era palpabile, ma purtroppo il meteo non è stato dei più clementi, anzi. Circa a metà serata, infatti, un temporale ha iniziato a imperversare sulla città veneta, creando enormi disagi ai presenti in piazza, che si sono dovuti riparare alla bell’e meglio da un momento all’altro.

A peggiorare la situazione e a rendere il tutto ancora più scomodo è stata l‘acqua alta, che ha costretto in molti a indossare stivali ad hoc per evitare di inzupparsi completamente i piedi.

Laura Pausini interrompe il concerto

Ad un certo punto, quando ha iniziato letteralmente a diluviare, l‘artista è stata obbligata a interrompere la musica, cantando diversi pezzi del set a cappella, senza l’accompagnamento della band. La cantante, rimasta sul palco fino all’ultimo, ha tenuto a ringraziare tutti i presenti per essere rimasti con lei nonostante le difficili condizioni meteo.