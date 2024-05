Dopo essere stato chiamato “incontinente” da Lilli Gruber in diretta tv, Enrico Mentana ha replicato a tono. Nel corso dell’ultimo appuntamento del suo TG, il giornalista non è riuscito a tenere a freno la lingua e ha tirato in ballo anche i vertici della Rete.

Mentana: replica al vetriolo a Lilli Gruber

In diretta al Tg La7, Enrico Mentana ha replicato a Lilli Gruber. Il giornalista, dopo essere stato chiamato “incontinente” dalla collega di Otto e Mezzo, si aspettava una difesa da parte della Rete, ma non è arrivata. Pertanto, non ha potuto fare altro che esporsi in prima persona. “Siamo stati autorevolmente accusati di essere troppo lunghi. Quindi ci fermiamo qui e ci vediamo tra un minuto”, ha esordito Mentana.

Le parole di Enrico Mentana

Tornato dalla pubblicità, Enrico ha proseguito:

“Chi ci ha seguito, Lilli Gruber, perché non mi piace fare finta di non sapere nomi e cognomi, ha avuto delle parole molto sgradevoli e offensive nei confronti del sottoscritto. Mi siedo qui da 14 anni per fare questo telegiornale, non ho mai offerto volontariamente nessuno, tantomeno i colleghi che lavorano su questa rete. Gradirei reciprocità a riguardo e che nell’azienda nella quale lavoro non ci sia il mutismo che accompagna questa vicenda da 24 ore”.

Mentana minaccia “conseguenze”

Enrico Mentana ha concluso:

“Domani sera vedremo se c’è stato qualcosa, altrimenti ne trarrò le conclusioni e le dirette conseguenze“.

Stando a quanto si coglie, il giornalista ha intenzione di prendere decisioni importanti in merito al suo futuro lavorativo. Se La7 dovesse continuare sulla strada del silenzio, lui potrebbe anche pensare alle dimissioni.