Enrico Mentana ha replicato di nuovo a Lilli Gruber, lanciando un ultimatum a La7 e pretendendo un intervento dell’azienda. Lo sfogo pieno di rabbia in diretta.

Enrico Mentana: “Lilli Gruber mi ha offeso, se La7 non interviene ne trarrò le conseguenze”

Enrico Mentana replica ancora a Lilli Gruber, portando avanti la polemica. “Lilli Grbuer, ha avuto parole offensive nei confronti del sottoscritto, sono qui da 14 anni e non ho mai offeso nessuno. Gradirei reciprocità e che nell’azienda non ci fosse il mutismo che accompagna la vicenda da 24 ore. Domani vedremo se c’è stato qualcosa, sennò trarrò le conclusioni” sono state le parole del giornalista, che si è lasciato andare a un duro sfogo. La conduttrice di Otto e Mezzo lo aveva contestato per il ritardo con cui ha ceduto la linea dopo il Tg La7. Mentana si è scusato con gli spettatori per la durata del tg andato in onda lunedì 6 maggio, specificando che i tempi erano stati concordati con chi dirige la rete.

Enrico Mentana: rottura con La7?

Un attacco nei confronti di Lilli Gruber, ma soprattutto nei confronti dei vertici della rete che non si sono esposti su quanto accaduto. Questo sfogo, sommato alle recenti indiscrezioni su un possibile interessamento di Nove ai principali volti giornalistici, fanno pensare ad un’ipotetica rottura con La7. Un rumors messo in giro da Fiorello e smentito dalla rete, ma dopo le parole di Mentana, a cui scade il contratto a dicembre, si torna a parlare di una possibile decisione di cambiare rete.