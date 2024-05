Dopo la lite a distanza, ma in diretta tv, tra Lilli Gruber ed Enrico Mentana, La7 ha rotto il silenzio con un comunicato. L’azienda ha chiesto ad entrambi di non dimenticare il rispetto che devono avere nei riguardi della Rete per cui lavorano.

La7: arriva il comunicato sulla lite tra Gruber e Mentana

In seguito alle minacce di “conseguenze” da parte di Enrico Mentana, per le parole che la collega Lilli Gruber gli ha rivolto in diretta tv, La7 ha rotto il silenzio con un comunicato chiaro che più chiaro non si può. L’azienda ha sottolineato che i due giornalisti possono muoversi in autonomia, ma non devono mai dimenticare il rispetto nei confronti della Rete per cui lavorano.

Il comunicato dell’editore di La7

Il comunicato de La7 recita:

“La7 sta conseguendo ottimi risultati grazie al contributo di tutti e ad un prezioso lavoro di squadra. Per questo è fondamentale che non venga mai a mancare il rispetto reciproco. Così come è fondamentale che non manchi il rispetto verso un’azienda che ha nei suoi valori fondanti la libertà di espressione e l’autonomia responsabile dei suoi conduttori e giornalisti”.

La reazione di Mentana al comunicato de La7

Poco dopo la diffusione del comunicato di La7, Enrico Mentana ha condiviso la nota dell’azienda e ha aggiunto: “Sottoscrivo“. Al contrario, Lilli Gruber continua a mantenere il silenzio su quanto accaduto.