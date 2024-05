Tragedia in Texas, dove una donna di 32 anni ha ucciso il figlio di 3 e poi si è tolta la vita. Poco prima aveva inviato un video all'ex marito per farglielo "salutare".

Una donna di nome Savannah Samantha Kriger, di 32 anni, si è tolta la vita dopo aver ucciso suo figlio di 3 anni. È accaduto in Texas, precisamente a San Antonio e la cosa ancora più macabra è che poco prima aveva inviato un video al suo ex marito per fargli “salutare” il piccolo. Vediamo i dettagli di questo dramma.

Mamma uccide il figlio in Texas

Si chiamava Savannah Samantha Kriger la donna che a San Antonio, in Texas, ha ucciso il suo bambino di 3 anni.

Un omicidio ben pianificato, infatti in un primo momento la donna ha mandato un video del piccolo al suo ex marito, dicendogli di dire addio a suo figlio. Poi lo ha ucciso a colpi di arma da fuoco e si è tolta la vita.

Tragedia in Texas: la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine

A scoprire i due cadaveri sono stati gli agenti della polizia di Bexar, in un fosso al Tom Slick Park. I fatti sono accaduti a marzo ma solo ora i dettagli sono stati resi noti.

Secondo la dinamica ricostruita dalle forze dell’ordine, la donna era scomparsa dal 18 marzo, quando ha lasciato in anticipo il luogo di lavoro per andare a prendere il figlio a scuola. Invece però di recarsi a una visita dal medico, ha viaggiato per quasi 8 miglia fino alla casa del suo ex, da cui si stava separando.

Arrivata presso l’abitazione, ha danneggiato oggetti vari e poi è tonata a casa. Non contenta ha poi inviato un video del bambino e il resto è quello che abbiamo già descritto.

L’uomo ha capito la gravità della cosa e ha avvisato le forze dell’ordine che poi hanno fatto la drammatica scoperta. Lo sceriffo ha riferito che proprio quel giorno la 32enne avrebbe potuto perdere la custodia del bambino, questo forse il movente.