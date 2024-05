I tabloid inglesi hanno rilanciato la notizia ad evidenziare i rapporti ancora tesi tra Harry e Meghan e la casa reale.

Il compleanno del piccolo Archie

Il piccolo Archie ha festeggiato il quinto compleanno, il 6 maggio, e pare sia stato snobbato dai reali, sia nelle comunicazioni ufficiali che sui social: sarebbe questo il motivo per il quale i genitori hanno deciso di rimbalzare il regalo di nonno re Carlo III da 20mila euro.

Il regalo di Re Carlo al piccolo Archie

Re Carlo III avrebbe voluto regalarlo anche al principe Archie, 5 anni, un tradizionale Shepherd’s Hut. Cioè una capanna di legno come quelle usate un tempo dai pastori inglesi, trasformata però in una tana per giochi in giardino.

Costo: ben 18mila sterline, poco più di 20mila euro, ma Harry e Meghan si sarebbero opposti al regalo non accettandolo.

L’apparizione pubblica del figlio di Harry e Meghan

Da quando è nato, papà Harry e mamma Meghan hanno dosato ogni sua apparizione pubblica e da quando hanno lasciato la famiglia reale e i doveri ad essa legati, nel gennaio 2020 Archie aveva 8 mesi, la concessione di immagini che lo ritraggono è stata ridotta al minimo, dopo aver intentato diverse cause contro i paparazzi.

Harry sarà a Londra per celebrare il decimo anniversario degli Invictus Games, ma Meghan e i figli resteranno a Montecito.