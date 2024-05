Matteotti: Violante, 'tutte dittature hanno punto in comune, non tollerano Parlamenti'

Matteotti: Violante, 'tutte dittature hanno punto in comune, non tollera...

Roma, 30 mag. (Adnkronos) – "Tutte le dittature hanno un punto un comune, non tollerano i Parlamenti". Lo ha detto Luciano Violante, ex presidente della Camera, intervenendo nell'Aula di Montecitorio per il ricordo di Matteotti, a cento anni dall'ultimo discorso del leader socialista in Aula del 30 maggio del 1924. "Matteotti comprese che il Parlamento sarebbe stato destinato a un progressivo svuotamento, a differenza di altri partiti legati al mito del 'facciamo come in Russia', lui aveva una grande considerazione del Parlamento".