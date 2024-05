La regina Camilla ha una casa preferita, che non è Highgrove, dimora del cuore del marito Carlo. Vediamo qual è la villa del suo cuore, la stessa dove si rifugia quando gli impegni reali si fanno soffocanti.

In occasione del suo 75esimo compleanno, nel 2022, la regina Camilla si è fatta immortalare nella sua casa preferita. La moglie di re Carlo, a differenza di quanto si potrebbe credere, ha un posto del cuore che non è una delle residenze della famiglia reale. Si tratta, infatti, di Ray Mill House, a Lacock, nel Wiltshire.

La regina Camilla ha acquistato Ray Mill House nel 1994, dopo il divorzio da Andrew Parker-Bowles, al costo di 850.000 sterline. E’ qui che ha vissuto dal 1996 al 2003 ed è qui che ancora oggi si rifugia per prendersi una pausa dagli impegni reali. La tenuta è immersa nella campagna, a 15 minuti di auto da Highgrove, dove si trova la casa preferita da re Carlo.

La casa preferita da Camilla è su due piani e vanta sei camere da letto, una piscina all’aperto, una grande terrazza, scuderie per i suoi adorati cavalli, ampi giardini e un fiume privato. Una fonte ha raccontato all’Express:

“A Ray Mill può sedersi, togliersi le scarpe e guardare Coronation Street, la sua serie preferita, cosa che Charles detesta. Inoltre, non deve preoccuparsi dell’aspetto del posto. Carlo è così pignolo per l’ordine, mentre lei lascia le sue cose dappertutto. Non ha bisogno che i suoi cuscini siano sempre rimpolpati”.