Da quando re Carlo III si è ammalato, la moglie ha presieduto da sola a circa 13 impegni ufficiali. Gli esperti della Corona sostengono che sia stato lo stesso monarca a chiederle di prendersi una pausa.

La regina Camilla si prende una pausa

La Regina non ha impegni reali in programma fino alla cerimonia del Commonwealth Day, fissata per l’11 marzo. Trascorrerà quindi alcuni giorni di riposo con la sua famiglia. Una fonte reale ha dichiarato al quotidiano inglese Sunday Times che Camilla “è stata incoraggiata dalla reazione del pubblico” per aver preso le redini della Royal Family, nelle ultime settimane. La Regina Consorte, infatti, ha guidato la famiglia reale alla cerimonia di commemorazione del re Costantino di Grecia, tenutasi la scorsa settimana, dopo che William era stato costretto ad abbandonare improvvisamente la scena a causa di un non meglio precisato “motivo personale“.

La malattia di Carlo

La 76enne ha spostato Carlo nel 2005 ed è diventata regina alla morte della regina Elisabetta II nel settembre 2022. A seguito della diagnosi di cancro del marito, dopo l’intervento alla prostata di gennaio, Camilla aveva accettato di farsi carico degli impegni reali. Ora, tuttavia, si è resa necessaria una pausa da tutte le responsabilità, per trascorrere del tempo con i suoi cari.

Come sta Kate?

Kensington Palace ha rassicurato in merito alle preoccupazioni sulla salute della Principessa del Galles. Il 17 gennaio il Palazzo aveva reso noto che Kate Middleton, 42 anni, si era sottoposta a un intervento chirurgico all’addome programmato il giorno prima. È rimasta ricoverata in ospedale per quasi due settimane per poi passare alla convalescenza a casa. Nelle prime settimane del 2024, infatti, Kate ha mantenuto un profilo decisamente basso, con una sola uscita in solitaria per il marito. Il suo ritorno agli impegni pubblici è previsto dopo Pasqua.