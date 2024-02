L'ultima uscita, in gran segreto, due settimane fa insieme ai figli

Kate Middleton è in convalescenza, nell’Adelaide Cottage di Windsor, dopo l’intervento all’addome subito lo scorso 16 gennaio in una clini londinese. Tutta questa segretezza ha spinto i media a chiedere spiegazioni agli uffici di Kate e William a Kensington Palace.

Kate Middleton: il comunicato ufficiale

“Sta bene. La convalescenza sta andando come sperato” si sono limitati a rispondere nel comunicato ufficiale. Cresce, però, il sospetto sul suo silenzio: a far insospettire i Royal watcher è stata l’assenza di William alla cerimonia in memoria di re Costantino di Grecia, il padrino, tenutasi nella giornata di ieri a Windsor e alla quale era presente Camilla.

L’uscita in segreto con i figli

Due settimane fa, la principessa del Galles è uscita in gran segreto: ha accompagnato i suoi tre figli nella dimora di campagna, Anmer Hall, situata nella tenuta di Sandringham, poi più nulla. “La Principessa è tornata a casa, a Windsor, per continuare il suo recupero dall’intervento chirurgico. Sta facendo buoni progressi” hannos piegato fonti ufficiali, che hanno anche smentito sia l’ipotesi di un tumore sia quella del coma farmacologico.

