A sei anni dalla morte di Fabrizio Frizzi la giornalista e conduttrice Carlotta Mantovan avrebbe trovato un nuovo amore. I due sono stati fotografati insieme alla figlia di lei, Stella, a Maccarese, vicino a Roma.

La nuova fiamma

Dopo la morte del marito, Carlotta Mantovan ha cercato di tenere la sua vita il più privata possibile. Per questo ha anche deciso di trasferirsi in Francia, in una cittadina del nord, con la figlia. L’unica eccezione alla privacy l’ha fatta partecipando al programma Ballando con le stelle, che le ha permesso di trascorrere un lungo periodo in Italia.

Non è sfuggita dunque ai paparazzi che l’hanno immortalata in spiaggia a Maccarese insieme alla figlia Stella e a un uomo. Di lui però non si sa nulla, tranne che è francese e che frequenta Carlotta già da qualche tempo.

Il ricordo di Fabrizio Frizzi

Tempo fa Carlotta Mantovan aveva ricordato in un’intervista sul settimanale Oggi il marito: “Il dolore non si supera. Lo si porta con sé. Io sono esattamente quello che si vede sullo schermo. Avendo sempre chiare in mente però quelle che nella vita reale sono per me le vere priorità.”

Continuava poi raccontando cosa l’aveva fatta innamorare di Frizzi: “Il suo essere una persona perbene. Gentile. Vera. Non ci siamo innamorati perle nostre differenze ma per le nostre affinità. Eravamo due persone simili. Ci siamo riconosciuti. L’amore per me è una grande forza. E il mio più grande amore adesso è Stella.”