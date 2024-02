L’Isola dei Famosi 2024 sta scaldando i motori. Nelle scorse ore è spuntato fuori il nome del primo concorrente. Si tratta di un’attrice famosa, protagonista di alcuni film considerati cult.

Isola dei Famosi: svelato il nome del primo concorrente

Appena il GF chiuderà i battenti, su Canale 5 partirà la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Quest’anno il reality honduregno andrà in scena completamente rinnovato, con la conduzione di Vladimir Luxuria. Nelle ultime ore, è stato reso pubblico anche il nome del primo concorrente. Si tratta di un’attrice molto amata.

Isola dei Famosi: chi è il primo concorrente?

Stando a quanto anticipato da Fanpage.it, il primo concorrente dell’Isola dei Famosi è una donna. Un’attrice molto amata, che risponde al nome di Marina Suma. Diventata famosissima con la pellicola Sapore di Mare, film cult di Carlo Vanzina, negli ultimi anni è sparita dal mondo dello spettacolo.

Cosa fa oggi Marina Suma?

Secondo Fanpage.it, Marina Suma ha già firmato il contratto con l’Isola dei Famosi. A confermare la notizia è stata anche Deianira Marzano. Oggi l’attrice ha 64 anni ed è un’artigiana: produce bellissimi gioielli in cartapesta. Questa nuova avventura, molto probabilmente, le servirà proprio per far conoscere la sua nuova vita.