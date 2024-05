Ospite del podcast Non lo faccio per moda, Giulia De Lellis si è sbottonata su Andrea Damante. L’influencer ha candidamente ammesso se ci sarà o meno un ritorno di fiamma.

Giulia De Lellis si sbilancia sul ritorno con Andrea Damante

Adesso che Giulia De Lellis è tornata single, dopo aver interrotto la relazione di quattro anni con Carlo Beretta, in molti si chiedono: il ritorno di fiamma con Andrea Damante è nell’aria? Ospite del podcast Non lo faccio per moda di Giulia Salemi, la simpatica romana ha rotto il silenzio sui Damellis.

Le parole di Giulia De Lellis

“Ho letto Damellis is back“, ha esclamato la Salemi. Giulia De Lellis, senza giri di parole, ha dichiarato:

“No ragazze, questa persone nella mia vita c’è è ci sarà per sempre. Abbiamo avuto rapporti molto travagliati, divertenti, ci siamo odiati ma anche tanto amati”.

Nessun ritorno di fiamma, Giulietta e Andrea sono buoni amici e si sono tanto amati, ma non hanno alcuna intenzione di tornare insieme.

Giulia De Lellis crede nell’amore ma si annoia facilmente

Anche se non tornerà con Andrea Damante e ha rotto con Carlo Beretta, Giulia continua a credere nell’amore. Secondo il gossip si sta frequentando con Giano Del Bufalo, ma nessuno dei due ha confermato il chiacchiericcio. La De Lellis ha concluso: